BUÑOL, España. Miles de personas de todo el mundo que buscaban una emoción única y desordenada pasaron una hora salvaje lanzándose montones de tomates maduros unos a otros durante la celebración de la “Tomatina” en España el miércoles.

La madre de todas las batallas campales pintó de rojo intenso una calle céntrica abarrotada de la localidad oriental de Buñol, mientras los juerguistas aplastaban, machacaban y lanzaban 120 toneladas de fruta madura. Las lonas cubrían las fachadas de los edificios mientras unas 20,000 personas se desataban entre gritos y risas.

Todas las prendas de ropa y prácticamente cada centímetro de piel y cabello quedaron cubiertos de una pulpa, y muchos de los que llevaban camisetas blancas se mancharon rápidamente de rosa. La música a todo volumen le dio al evento el ambiente de una rave. Los organizadores, vestidos con camisetas verdes, abrieron lentamente un camino para que los camiones cargados de tomates trajeran la munición.

Buñol, con una población de alrededor de 10,000 habitantes, fue uno de los pueblos afectados por las devastadoras inundaciones que azotaron el este de España a partir del 29 de octubre de 2024. Por eso, el lema de este año es “Tomaterapia”.

Este año se cumple el 80.º aniversario del lanzamiento de tomates, que según la tradición popular comenzó en 1945 para los niños de la localidad. Desde entonces, la " Tomatina" se ha convertido en un evento llamativo que ahora atrae a una importante multitud internacional y solo se ha suspendido dos veces debido a la pandemia de COVID-19.

En medio del desenfreno colectivo, un partido político de izquierda respaldó una iniciativa de los residentes locales para ondear banderas palestinas y una pancarta contra la campaña militar de Israel en Gaza durante la “Tomatina” de este año.

La única norma durante la batalla campal es aplastar cada tomate antes de lanzarlo para reducir su impacto. Aun así, algunos participantes optan por llevar gafas protectoras y tapones para los oídos.

Para aquellos preocupados por el desperdicio, los organizadores afirman que los tomates se cultivan específicamente para la " Tomatina" y que, de todos modos, no son comestibles. Los organizadores afirman que los tomates utilizados en la fiesta no cumplen con los estándares de control de calidad para el consumo humano. Dicen que si no se utilizaran en la “Tomatina”, se tirarían a la basura. El suministro de este año proviene de una ciudad situada a más de cinco horas de distancia.

Un cañonazo indicó a los participantes que la batalla había terminado. A medida que la adrenalina iba desapareciendo, los juerguistas utilizaron las duchas comunitarias para limpiarse, mientras los trabajadores limpiaban con mangueras el barro carmesí de las calles.