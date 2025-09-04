Las autoridades japonesas urgieron este jueves a evacuar a más de 660,000 personas en varias zonas del sudoeste, este, centro y este del archipiélago por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra vinculados a las lluvias que está dejando en áreas dispersas del territorio la tormenta tropical Peipah.

Peipah, el decimoquinto ciclón tropical de la temporada en el Pacífico, se encontraba a las 17:40 hora local (8:40 GMT) en aguas frente a las costas del prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyushu (sudoeste), y se desplazaba hacia el norte a 25 kilómetros por hora, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La tormenta tropical, que se teme que evolucione en un tifón a medida que avanza, arrastra rachas de viento máximas de unos 90 kilómetros por hora, y se prevé que, de mantener su curso actual, afecte a la vecina isla de Shikoku (oeste) y varias zonas de la isla principal de Honshu, a la altura del centro y este del país, hasta el sábado, antes de seguir su camino por el océano Pacífico.

La influencia de aire cálido y húmedo procedente del sur provocaron que las condiciones atmosféricas se volvieran inestables especialmente en el oeste y este del país asiático, y la lluvia se intensificara durante la tarde en el sur de Kyushu y algunas zonas de la región de Kanto, en el este, muy alejadas de la tormenta.

Las autoridades locales han instado a evacuar a más de 660,000 personas, entre ellas a miles en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, por el riesgo de inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra por el terreno reblandecido por las precipitaciones.

En la ciudad de Tsuno, prefectura de Miyazaki, llegaron a registrarse hoy 73 milímetros (mm) de lluvia en una hora, mientras que en la localidad de Asahi, en Chiba, el pluviómetro de las autoridades meteorológicas contabilizaron aproximadamente 100 mm, lo que llevó a emitir una alerta por lluvias récord a corto plazo.

En la propia Asahi se ha constatado la inundación de algunos tramos de carretera y la JMA ha alertado de la posible formación de una banda de lluvia lineal que puede dejar lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ha pedido extremar la precaución.

Algunos ríos se acercaban a los niveles de peligro de desbordamiento, por lo que se instó al desalojo temprano de instalaciones como residencias de ancianos.

Se pronostica que en las 24 horas hasta el mediodía del viernes se registren hasta 300 mm de lluvia en la isla de Shikoku, 250 mm en la región de Kansai, donde se ubican ciudades como Osaka y Kioto; entre 180 y 200 mm en el sur y norte de Kyushu, 150 mm en la región de Kanto, donde está Tokio; y 120 mm en el noreste del territorio.