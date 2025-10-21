Un tribunal colombiano revocó el martes la condena contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe y lo absolvió de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años bajo arresto domiciliario.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, defendió su inocencia en el primer juicio contra un expresidente en el país y tildó la condena de persecución política, asegurando que la jueza fue sesgada en su contra. Sus abogados apelaron cuestionando la validez de las pruebas al considerar que no se demostró de manera “inequívoca” la responsabilidad del expresidente.

“La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales... uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral”, indicó el tribunal en la audiencia virtual.

La absolución del expresidente tuvo dos de los tres votos posibles en el tribunal. Una de las magistradas salvó su voto al considerar que la condena debía ser ratificada.

El nuevo fallo podrá ser elevado por las partes en un recurso adicional a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.

El proceso penal contra Uribe, un político conservador de 73 años, ha generado un pulso político entre seguidores y detractores cuando el país está en plena campaña preelectoral para los comicios legislativos y presidenciales de 2026. Uribe se lanzaría de nuevo para ser senador si sus temas judiciales se lo permiten, según ha dicho su partido el Centro Democrático.

La senadora uribista Paloma Valencia celebró el fallo e indicó que se sentía aliviada. “Siempre hemos confiado en su inocencia, siempre defendiendo su legado y su buen nombre”, indicó en la red social X. La decisión también fue celebrada por el expresidente conservador Iván Duque (2018-2022).