LONDRES. Las autoridades británicas han acusado a un hombre de drogar y violar repetidamente a una mujer, ahora su exesposa, durante un período de 13 años, informaron las autoridades el lunes.

Otros cinco hombres han sido acusados de delitos sexuales contra la misma mujer. Philip Young, de 49 años, ha sido acusado de 56 delitos, incluyendo múltiples cargos de violación y administración de una sustancia con la intención de “aturdir” a Joanne Young, de 48 años, entre 2010 y 2023, según informaron la Fiscalía de la Corona y la Policía de Wiltshire en un comunicado conjunto.

Si bien la ley británica protege automáticamente la identidad de las víctimas de delitos sexuales, Joanne Young ha renunciado voluntariamente a este derecho. “Ella ha solicitado ser nombrada en este comunicado de prensa y cuenta con el apoyo de agentes especialmente capacitados y agencias asociadas”, indicaron las agencias en su comunicado. El comunicado no aclara cuándo se divorciaron los Young.

Philip Young permanece detenido, mientras que los otros cinco sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza, según informó la policía. Los seis hombres acusados comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Swindon, en el suroeste de Inglaterra, el martes.