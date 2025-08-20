Una adolescente de 13 años fue presuntamente abusada sexualmente por cinco hombres, en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte en la República Dominicana.

Según explicó una tía de la menor de edad, hace aproximadamente una semana, la adolescente se encontraba en casa de una amiguita; de ahí se trasladaron para otra vivienda, donde la drogaron y fue abusada sexualmente por cinco individuos mayores de edad.

La adolescente, cuya identidad es resguardada según lo establecido por la ley, fue trasladada a un centro de salud, ya que una semana después de ocurrido el abuso, aún presentaba sangrado por sus genitales.

Se presume que otras dos adolescentes, amigas de la menor, también fueron abusadas, ya que la tía de la niña que realizó la denuncia indicó que “sus amiguitas están pasando por el mismo proceso”, sin abundar en más detalles.

Hasta el momento, uno de los cinco hombres permanece detenido en la base de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, tras la niña haberlo identificado como uno de sus presuntos agresores.

“Yo quiero que la justicia siga su proceder, haciendo lo que tenga que hacer, porque no queremos tomar la justicia por nuestras propias manos”, estableció la tía de la menor, cuyo nombre también se reserva para evitar que la adolescente sea identificada.