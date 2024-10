Kiev, Ucrania. Un video que presuntamente muestra a decenas de reclutas norcoreanos en fila para recoger uniformes y equipo militar ruso tiene como objetivo intimidar a las fuerzas ucranianas y marca un nuevo capítulo en la guerra, que ya ha durado dos años y medio, con la introducción de otro país en el campo de batalla, señalaron autoridades ucranianas.

En el video, verificado por el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información de Ucrania, que depende del Ministerio de Cultura e Información, soldados aparentemente norcoreanos forman una fila para recoger bolsas, ropa y otros implementos, entregados por soldados rusos. The Associated Press no pudo verificar el video de manera independiente.

“Recibimos este video de nuestras propias fuentes. No podemos dar una verificación adicional de las fuentes que nos lo entregaron debido a preocupaciones de seguridad”, dijo Ihor Solovey, director del centro.

“El video muestra claramente a ciudadanos norcoreanos recibiendo uniformes rusos bajo la dirección del ejército de Rusia”, dijo. “Para Ucrania, este video es importante porque es la primera prueba en video que muestra que Corea del Norte participa en la guerra al lado de Rusia. No sólo con armas y proyectiles, sino también con personal”.

El centro afirma que el video fue grabado recientemente por un soldado ruso. Se desconoce el lugar de la grabación.

El incidente se produce después de que el director de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, dijo, en informes publicados por la prensa local, que unos 11.000 soldados de infantería norcoreanos entrenaban actualmente en el este de Rusia. Pronosticó que estarían listos para unirse a la lucha en noviembre. Al menos 2,600 de ellos serían enviados a la región rusa de Kursk, donde Ucrania realizó una incursión en agosto, señaló, de acuerdo con lo publicado por los medios de comunicación.

“El surgimiento de cualquier número de nuevos soldados es un problema, porque simplemente necesitaremos armas adicionales para destruirlos a todos”, dijo Solovey a la AP. “La difusión de este video es importante como una señal para la comunidad mundial de que, con dos países oficialmente en guerra contra Ucrania, necesitaremos más apoyo para repeler esta agresión”.

De ser cierta, la presencia de soldados norcoreanos en Ucrania sería una prueba más de la intensificación de los vínculos militares entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un. El verano pasado, ambos firmaron un tratado de asociación estratégica que compromete a ambos países a proporcionar asistencia militar mutua. En la guerra contra Ucrania, ya se han usado armas norcoreanas.