Londres. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descartó cualquier acuerdo de paz con Rusia que involucre ceder territorio nacional, en una entrevista divulgada hoy por la cadena británica BBC.

“Cualquier compromiso territorial nos convertiría en un Estado más débil”, afirmó el mandatario ucraniano, que declaró que “las armas son el único lenguaje que entiende Rusia”.

“No es un problema el compromiso por sí mismo. No le tenemos miedo, hay millones de compromisos en la vida. Pero la pregunta es con quién. ¿Compromisos con (el presidente ruso, Vladímir) Putin? No, porque no hay confianza”, resaltó Zelensky.

En una entrevista con motivo del primer año de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin, que se cumple el próximo día 24, el mandatario aseguró que la ofensiva de primavera de Rusia ya ha comenzado.

“Los ataques rusos ya se están produciendo desde diversas direcciones”, dijo Zelensky, que expresó su esperanza de que Bielorrusia “no se una” a la guerra.

“Si lo hace, lucharemos y sobreviviremos”, recalcó el líder ucraniano, que alertó de que permitir a Moscú utilizar el territorio bielorruso para preparar ataques contra Ucrania sería “un enorme error”.

Zelensky reiteró su deseo de que Kiev continúe acercándose a Europa, tanto en cuanto a sus valores como en cuanto a lazos económicos.

“Ese es el camino que elegimos”, declaró, al tiempo que demandó “garantías de seguridad” y recalcó que las “armas modernas” son las únicas capaces de “acelerar” el camino hacia la paz.

Además, Zelensky había dicho en un mensaje por vídeo durante la inauguración de la Berlinale que su país es hoy un bastión del mundo libre y que ante la guerra total que ha desatado Rusia el arte y la cultura no pueden permanecer neutrales.

“La cultura y el cine pueden mantenerse al margen de la cultura, pero no cuando hay una política de la destrucción y la barbarie, una política de la guerra total. En esos tiempos la cultura tiene que tomar la decisión de enfrentarse al mal o mantenerse en silencio y ayudar al mal”, comentó.

En el momento en que apareció en la pantalla, Zelensky fue recibido por una gran ovación y buena parte del público se puso de pie.

Al comienzo de su discurso, Zelensky recordó la película “El cielo sobre Berlín” de Wim Wender en la que el director alemán, dijo, derribó imaginariamente el muro a través de dos ángeles que se movían libremente de este a oeste en tiempos en que nadie pensaba en la reunificación de la ciudad.

“Hoy, un lugar por donde pasaba el muro, es el corazón de la Berlinale. La Potsdamerplatz estaba cortada por el muro que separaba el mundo libre del mundo totalitario”, dijo.

“Hoy es Rusia quien quiere construir un muro en Ucrania, un muro entre la libertad y la esclavitud, entre el progreso y el atraso, entre la civilización y la tiranía”, agregó.

Ante esa situación, según Zelensky, la pregunta acerca de si la cultura puede mantenerse neutral adquiere un nuevo sentido.

“Durante casi un año han sido asesinados niños y mujeres, el mundo ha sido amenazado con un ataque nuclear, se han utilizado los precios de los alimentos como arma de guerra, ¿puede ante ello la cultura mantenerse neutral?”, preguntó retóricamente.

El presidente agregó que la Berlinale ya había tomado una decisión que era la solidaridad con Ucrania y lo agradeció y dijo que se alegraba de que se pudiera ver el documental “Superpower” que da testimonio de la energía que han mostrado los ucranianos ante la guerra.

“Ucrania es un bastión del mundo libre, un bastión que no puede caer, que se protege y los protege a todos ustedes”, dijo.