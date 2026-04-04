Una fianza ascendente a $900,000 le fue impuesta a un menor de 16 años contra el que se radicaron cargos por alegadamente darle muerte a otro menor de 15, en hechos reportados la noche del Jueves Santo en Bayamón.

En declaraciones escritas, el Departamento de Justicia indicó que el fiscal Orlandy Cabrera Valentín, presentó un total de seis cargos contra el imputado, que fue acusado como adulto, por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas, y violaciones a la Ley de Armas.

Tras escuchar la prueba presentada, la jueza Mirian Stephan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza de $900,000.

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La vista preliminar fue señalada para el 16 de abril de 2026.

Según información preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área.

Al llegar los patrulleros al lugar, localizaron el cadáver de un jovencito de 15 años, que a pesar de que fue identificado en la escena por su progenitora, falta la certificación en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

De acuerdo con la investigación, ambos menores estaban compartiendo cuando surgió el incidente.

Como evidencia se ocupó en la escena un rifle, una pistola calibre 9 milímetros, balas y dinero en efectivo, cuya procedencia se investiga.

En el lugar, las autoridades también ocuparon casquillos de bala de arma larga.

El caso es investigado por el agente Iván Abraham, bajo la supervisión del teniente José Bonilla, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal Orlandy Cabrera Valentín.