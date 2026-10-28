La Fiscalía de Carolina presentó hoy cargos criminales contra Francheska Lee Ortiz Machado, de 23 años, por presuntamente agredir y amenazar a sus padres adoptivos, adultos mayores, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los hechos ocurrieron el 19 de octubre, cuando Ortiz Machado presuntamente agredió en el rostro a su madre adoptiva de 65 años con una silla de metal, luego de ocasionar daños a la puerta de su residencia con el mismo objeto.

Posteriormente, ayer, martes, la imputada amenazó con agredir nuevamente a su madre y, además, con golpear a su padre de 67 años, mientras sostenía un palo de escoba e insistía en entrar a la casa.

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Según el comunicado de prensa, los fiscales Kristia J. Díaz Pérez y Carlos Gómez González presentaron cargos criminales contra Ortiz Machado, por maltrato a personas de edad avanzada, en violación al Artículo 127A del Código Penal de Puerto Rico.

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados y le impuso una fianza de $40,000.

La imputada fue ingresada a prisión al no prestarla.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de noviembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Brenda Massa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, y del agente Jesús Rodríguez, de Carolina Norte.