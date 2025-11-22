Una mujer y un menor murieron en medio de un accidente de tránsito registrado en la PR-137 (expreso Vega Baja Morovis), informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos se registraron a eso de las 3:49 p.m., en el kilómetro 4.5 de la referida vía, a la altura del pueblo de Morovis, detalló un informe preliminar emitido por la Policía.

El agente Jonathan López Soto adscrito a la división Patrullas Carreteras de Manatí investiga los hechos.