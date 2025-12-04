La Policía de Puerto Rico activó una Alerta Silver para dar con el paradero de Santa Crespo Candelaria, una mujer de 91 años que desapareció de su residencia en el barrio Pueblo, en la calle Encanto de Rincón.

Según el informe policíaco, el superintendente Joseph González ordenó la activación de la alerta con el fin de sumar a la ciudadanía a la búsqueda. La mujer fue reportada desaparecida el miércoles por su vecino, Richard Figueroa, quien señaló que no la ha visto en varios días.

Crespo Candelaria fue descrita como de tez blanca, cabello blanco, ojos marrones, de aproximadamente cuatro pies con nueve pulgadas de estatura y 116 libras de peso. Las autoridades indicaron que la mujer padece de demencia, por lo que su localización rápida es crucial.

El superintendente explicó que la Alerta Silver es una herramienta que complementa la labor del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, con el propósito de ampliar la difusión y recibir cualquier dato que ayude en la búsqueda.

La Alerta Silver, establecida bajo la Ley 132-2009, se utiliza para la localización de adultos mayores con Alzheimer u otras condiciones de demencia.

Si tienes información que pueda ayudar a localizarla, puedes comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.