Un hombre que supuestamente maltrató a sus hijastros por tres años consecutivos, dándole golpes con las manos, con ganchos de ropa, con la manga de la aspiradora y con zapatos, fue acusado anoche, informó el Departamento de Justicia.

En comunicado de prensa, la secretaria Lourdes L. Gómez Torres informó que el caso de maltrato se llevó contra José Ramón Vázquez Colón.

“Según la investigación llevada a cabo por la Policía, a cargo de la agente de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, Ashley Trinidad González, y el Ministerio Público, el imputado ejecutó un patrón de maltrato físico contra los niños que se extendió desde el año 2023 hasta el 21 de enero de 2026. Vázquez Colón golpeaba en diversas partes del cuerpo a los niños, quienes son hijos de su pareja, utilizando sus manos, ganchos de ropa, zapatos y hasta una manga de una aspiradora”, informó la secretaria.

Los hechos fueron detectados el pasado miércoles, cuando supuestamente “Vázquez Colón agredió a uno de los menores con un gancho de ropa color azul con enganche color oro, golpeándolo en los brazos y la espalda constantemente, hasta romper el gancho y causándole hematomas y laceraciones visibles. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Bayamón”.

Fue la fiscal Daniela Mejías Burgos quien radicó dos cargos contra el hombre por maltrato de menores, bajo la Ley 57-2023, ante el juez del Tribunal de Bayamón, Juan G. Portell. Este encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $45,000.

La vista preliminar fue señalada para el 5 de febrero de 2026 en la sala 405 del Tribunal de Bayamón, a las 9:00 a.m.

De ser encontrado culpable, Vázquez Colón se expone a una pena de 12 años de reclusión o una multa que no será menor de $5,000 dólares ni mayor de $10,000 dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, detalló Justicia.