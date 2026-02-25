Cargos criminales por encubrimiento fueron radicados ayer contra Carl R. Martínez Pardo de 40 años y residente de Aguadilla, por ocultar a un fugitivo, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según el informe de novedades, el miércoles 18 de febrero, presuntamente ocultó a Heriberto López Álvarez, de 44 años, en su residencia, a sabiendas de contra este había varias órdenes de arresto pendientes por diligenciar y figuraba en la lista de los fugitivos Más Buscados por el área policíaca de Aguadilla.

La fiscal Diana Méndez Mercado presentó la prueba ante el juez Miguel Ramírez Vargas, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000, la cual prestó.

López Álvarez, natural de Quebradillas enfrenta cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude, entre otros.

La vista preliminar quedó señalada para el 12 marzo.

El agente Milton Soto Muñoz estuvo a cargo de la pesquisa.