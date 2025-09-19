Un hombre de 40 años fue acusado, luego de que robara dos autos, uno de ellos de su tío, y los abandonara con daños en su carrocería, informó la Policía.

El informe de novedades detalla que los hechos ocurrieron el pasado miércoles entre San Germán y Cabo Rojo.

El informe policiaco indica que el tío de Luis M. Vélez Galindo, residente de Cabo Rojo, “le prestó las llaves de su vehículo Hyundai Accent, color gris, año 2012, a su sobrino para que este utilizará un compresor de aire. Acto seguido, al no escuchar el compresor encendido, el perjudicado salió de su residencia y se percata que el acusado se había llevado el vehículo sin su autorización”.

Se informó que Vélez Galindo ocasionó un accidente vehicular a eso de las 6:00 p.m. con el auto presuntamente robado.

La Policía sostuvo que el vehículo fue abandonado en la carretera PR-102, kilómetro 27.6, en el pueblo de San Germán.

El relato de los hechos dados por la Uniformada incluye que, “en horas de la noche, en la carretera PR-3314, kilómetro 2.4, en San Germán, Vélez Galindo les solicitó a vecinos que lo llevaran hasta el residencial Santa Rita de Cabo Rojo. En ese momento, el acusado se percata que el vehículo Chevrolet Aveo, color negro, año 2006, propiedad de una residente del lugar, tenía las llaves pegadas, logrando montarse y prender el mismo, apropiándose del vehículo”.

El vehículo también fue recuperado con daños en su carrocería.

Mientras, se informó que Vélez Galindo fue arrestado en el residencial Rafael Hernández de Mayagüez por la agente Michelle Méndez, de la Unidad Motorizada.

La División de Vehículos Hurtados de Mayagüez investigó los hechos. El caso fue consultado con la fiscal Yanitza Negrón, quien instruyó a radicar cargos criminales por los hurto de auto y posesión vehículo hurtado. El caso fue llevado ayer, jueves, ante el juez Luis F. Padilla Galeano, quien determinó causa para arresto. Le fijó una fianza global de $20,000, la cual no fue prestada. Fue ingresado a prisión.

El agente David Ríos Padua, de la División de Vehículos Hurtados, investigó.