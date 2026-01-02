Un hombre de 42 años durmió anoche en prisión, tras no pagar una fianza de $40,000 que le impuso un juez tras haber sido sorprendido con un arma hurtada y sin poseer licencia en una gasolinera en Vega Baja.

La Policía identificó al acusado como Javier Martínez Avilés.

Según el informe policiaco, el hombre fue detenido ayer mismo en los predios de una gasolinera carretera PR-160, en el barrio Almirante Norte, con una pistola marca Beretta, modelo PX4.

Ficha policiaca de Javier Martínez Avilés. ( Suministrada )

El informe detalla que, al ser intervenido, se descubrió que no tenía “licencia para portar y al verificar la misma, también figuraba hurtada, por lo que se produjo su arresto. En la intervención se ocupó una pistola Beretta negra calibre. 40 con dos cargadores y se ocupó una motora negra Taizhou Qianxin Tank 200″.

Por los hechos, Martínez Avilés fue acusado de portación de un arma de fuego sin licencia; posesión y uso de municiones; conducir sin licencia y por conducir bajo los efectos del alcohol.

La fiscal Glorimel González Nieves presentó los cargos ante la juez Aida Meléndez, del Tribunal de Bayamón. Esta determinó causa para arresto en todos los delitos y le fijó una fianza de $40,000, la cual no prestó. Fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.