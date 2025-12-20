Una mujer de 72 años fue acusada ayer, viernes, de fraude y explotación financiera a otras dos mujeres adultas mayores de 86 y 63.

El caso, según se explicó en un informe policiaco, ocurrió el pasado 10 de diciembre “en la calle Cuarzo, de la urbanización Cristal, en Aguadilla, (donde Amalia Valentín Nieves supuestamente), de forma maliciosa, ilegal y a propósito, se apropió de $7,440″.

“De la investigación surgió que hizo aparentar de forma fraudulenta que solicitaba dinero por concepto de unos alegados gastos médicos para un familiar enfermo residente en la República Dominicana, representando falsamente que era una finalidad legitima. La imputada se negó a devolver el dinero a las víctimas”, añadió la Policía.

Las víctimas fue la mujer de 86 años, quien le entregó a la acusada $7,000, así como la otra mujer de 63, que entregó $440.

Por los hechos, la fiscal Saquille Mercado y personal de las Secciones de Propiedad, Extorsiones, Robo, Agresiones y Personas desaparecidas, adscritos a la Policía de Puerto Rico, radicaron cuatro cargos criminales contra Valentín Nieves

La fiscal presentó la prueba ante el juez Orlando Avilés Santiago, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $4,000. No prestó la suma, por lo que se ordenó su ingreso a la Institución Penal de Mujeres en Bayamón.

La investigación fue trabajada por la agente Ana Hernández Graulau.