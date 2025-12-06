Un menor de 16 años fue acusado anoche como adulto por presuntamente haber cometido un asesinato en Maunabo.

La Policía informó que el acusado por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a varios artículos de la Ley de Armas fue Daniel Y. Cruz Amaro, de 16 años y residente de Maunabo.

Al menor se le imputó un asesinato reportado el pasado jueves.

El informe de novedades detalla que, “surge de la investigación, que el día 4 de diciembre de 2025, a eso de las 10:50 de la noche se recibió una llamada al Distrito de Maunabo informando sobre una persona muerta en la Playa Mario, del barrio Emajaguas, en Maunabo. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Derick J. Ortiz Collazo, de 19 años y residente de Maunabo”.

El fiscal Jaime Perea presentó la prueba ante la jueza Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto en todos los cargos presentados y fijó una fianza global de $840,000.

El menor fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón, tras no poder pagar la fianza.

La investigación estuvo a cargo del agente Joel De Jesús, bajo la supervisión de la sargento Johanna Rivera y la coordinación de la teniente Glenda Román, todos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.