El ADN de unos guantes encontrados a pocos kilómetros de la casa de Nancy Guthrie en Arizona no coincidió con ninguna entrada de una base de datos nacional, según informaron las autoridades el martes, 17º día de su desaparición.

“No hubo coincidencias de ADN en CODIS”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, refiriéndose al Sistema de Índice Combinado de ADN nacional.

“En este momento, no se han confirmado coincidencias CODIS en esta investigación”, dijo el departamento, sugiriendo que otras muestras de ADN habían sido puestas a través del sistema.

CODIS es un valioso almacén de ADN tomado de sospechosos de delitos o personas con condenas. Cualquier coincidencia podría identificar a posibles sospechosos de la desaparición de Guthrie.

La policía ha informado de que la madre de Savannah Guthrie, de 84 años y copresentadora del programa “Today” de la NBC, desapareció de su casa de Tucson el 1 de febrero tras pasar la noche anterior con su familia. Su sangre fue detectada en el porche.

Una cámara del porche grabó el vídeo de un hombre con una mochila que llevaba un pasamontañas, pantalones largos, una chaqueta y guantes. Según el FBI, el sospechoso mide aproximadamente 1,75 metros y es de complexión media.

Los guantes se encontraron a unos 3.2 kilómetros de la casa de Guthrie. El FBI ha dicho que los guantes parecían coincidir con los que llevaba el hombre del vídeo.

“Hay pruebas de ADN adicionales que se encontraron en la residencia, y que también están siendo analizadas”, dijo el departamento del sheriff.

Además, el departamento dijo que los investigadores están trabajando con un fabricante y expertos para tratar de localizar a Guthrie detectando su marcapasos cardíaco. Los medios de comunicación informaron de que se ha colocado un dispositivo “rastreador de señales” en aviones que vuelan bajo.

Savannah Guthrie publicó el domingo un vídeo en Instagram en el que hacía un llamamiento a quien tuviera información sobre lo ocurrido a su madre.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.