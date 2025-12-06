Una mujer de 74 años fue víctima de un fraude bancario, luego de que un individuo se hizo pasar por un representante de una institución bancaria y le indicó que alguien había intentado utilizar su tarjeta y que debía cancelarla para evitar un fraude.

En la movida, la adulta mayor proveyó toda su información personal y le robaron $5,000 de su cuenta bancaria, reveló la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, pero no fue hasta ayer, viernes, que se registró la querella policiaca.

La víctima, se informó, es residente de Las Piedras.

“Según informó la querellante, de 74 años, el 3 de diciembre de 2025 recibió una llamada de un individuo con voz de hombre que se hizo pasar por un representante de una institución bancaria. Este le indicó que alguien había intentado utilizar su tarjeta y que debía cancelarla para evitar un fraude”, precisó la Policía.

Se añade en el informe que, “durante la comunicación, la perjudicada le suministró su información personal y su ubicación al individuo, quien le manifestó que pasaría por su residencia para recoger la tarjeta como parte de un nuevo servicio para personas mayores. Horas más tarde, el hombre llegó a su residencia y ella le entregó la tarjeta. Posteriormente, al comunicarse con la institución bancaria para informar sobre la situación, le indicaron que se habían retirado $5,000 de su cuenta”.

Las recomendaciones que se dan para evitar ser víctimas de fraude bancario es que no se debe proveer información personal en una llamada telefónica que se reciba. También se ha alertado que el personal de los bancos no visita residencias.

El agente Neptalí Feliciano realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa.