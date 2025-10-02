Una adulta mayor murió tras ser atacada, alegadamente con un arma cortante, presuntamente por su hijo, de aproximadamente 60 años, en hechos reportados a eso de las 8:00 p.m. del miércoles en una residencia del barrio Pájaros de Toa Baja.

El teniente José Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón indicó que al llegar al lugar, las autoridades se toparon con el cuerpo de la anciana, tendido en el patio de la residencia. El presunto agresor, quien se dijo, es paciente de salud mental, fue detenido en la escena.

Al momento, los uniformados se hallaban interrogando vecinos del sector para recopilar más información sobre el suceso, mientras se aguardaba la llegada de personal del Instituto de Ciencias Forenses y un fiscal, para comenzar a trabajar la escena.