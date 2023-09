Un agente con casi 29 años en la Policía, que “nunca se hace sonar”, usó anoche su arma de reglamento para dispararle a su exesposa, frente a su hija de 14 años, detalló la comandante de área de Utuado, Diana Crispín.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:55 p.m., en el negocio La Terraza By de River Cantina, localizada en la Hacienda Sotomayor, en el barrio Garzas de Adjuntas.

La víctima en esta incidente de violencia de género fue identificada por la comandante como Erika de Jesús Rodríguez, de 47 años.

La mujer fue ultimada por el hombre del que se divorció hace un año, el agente del precinto de Castañer, en Lares, Néstor Osorio Rodríguez Heredia, placa 20247, precisó Crispín.

“Lo que alegan es que llega este caballero, su exesposo, y pide dialogar con ella. La mató frente a varias personas que estaban en el lugar y una hija de 14 años”, precisó la comandante.

Detalló que una llamada realizada al Servicio de Emergencias 9-1-1, que informaba de una fémina herida de bala, alertó a las autoridades sobre el incidente. Un patrullero del sector fue el primero en llegar a la escena, quien encontró que De Jesús Rodríguez había fallecido.

Crispín relató que los presentes delataron que la persona responsable de los hechos fue el agente de la Policía, por lo que se le llamó a su unidad móvil. Este respondió que se iría a entregar.

Rodríguez Heredia se entregó en el cuartel de Utuado, donde se encuentra en una celda en espera de la radicación de cargos. Allí se le ocupó el arma de reglamento con la que supuestamente disparó a su exesposa.

“Tiene licencia de portación, pero no ha comprado arma, y utilizó el arma de reglamento”, dijo.

Se le preguntó a Crispín cuál fue el motivo del crimen e indicó que “lo que dicen es que ella estaba compartiendo alegadamente con alguien”.

Informó que la pareja nunca tuvo ningún incidente de violencia de género registrado y no existía ninguna orden de protección. De hecho, aludió a que el agente, en sus casi 29 años de servicio con la Policía, no presentó problemas o incidentes en su lugar de trabajo por el que se haya investigado.

“Es un agente que no se reportaba enfermo y siempre trabajaba del turno de madrugada, de 3:00 a.m. a 11:00 a.m. Un agente que nunca se hace sonar”, resaltó.

Crispín dijo desconocer, de inmediato, cuándo se procedería a la radicación de cargos, ya que la investigación de los hechos culminó de madrugada.

El agente a cargo de la pesquisa lo es Wester Martínez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado. El fiscal designado lo es Jussel Santiago Rodríguez.

En lo que va del año se han registrado 14 asesinatos de mujeres por violencia de género y un total de 30 asesinatos de mujeres, incluidas tres menores de edad.