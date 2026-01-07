Agente de la Policía resulta gravemente herido en accidente en Caguas
Tuvo que ser transportado a Centro Médico.
Un agente de la Policía resultó gravemente herido esta mañana en un accidente ocurrido en la avenida Rafael Cordero, en el municipio de Caguas.
Según se informó, alrededor de las 6:20 a.m., el agente Aníbal Morales Aponte, de 53 años y residente de Juncos, conducía una motocicleta Suzuki Boulevard azul, año 2022, cuando impactó con la parte lateral derecha de un vehículo Honda HR-V gris, año 2019, que invadió su carril.
El automóvil era conducido por Lylivette Carrión Castro, de 20 años y residente de Caguas, quien según testigos, cruzó con la luz roja mientras viraba a la izquierda desde el carril exclusivo hacia el centro comercial Plaza Centro. El choque provocó que el agente sufriera heridas de gravedad.
Morales Aponte fue estabilizado en el lugar y transportado al Hospital Centro Médico por los paramédicos Peña y Morales de la unidad estatal.
La investigación en la escena estuvo a cargo del sargento José Amaro, de la Patrulla de Carreteras de Caguas, en conjunto con la fiscal Sonia L. Rodríguez González.