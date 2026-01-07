Un agente de la Policía resultó gravemente herido esta mañana en un accidente ocurrido en la avenida Rafael Cordero, en el municipio de Caguas.

Según se informó, alrededor de las 6:20 a.m., el agente Aníbal Morales Aponte, de 53 años y residente de Juncos, conducía una motocicleta Suzuki Boulevard azul, año 2022, cuando impactó con la parte lateral derecha de un vehículo Honda HR-V gris, año 2019, que invadió su carril.

El automóvil era conducido por Lylivette Carrión Castro, de 20 años y residente de Caguas, quien según testigos, cruzó con la luz roja mientras viraba a la izquierda desde el carril exclusivo hacia el centro comercial Plaza Centro. El choque provocó que el agente sufriera heridas de gravedad.

Morales Aponte fue estabilizado en el lugar y transportado al Hospital Centro Médico por los paramédicos Peña y Morales de la unidad estatal.

La investigación en la escena estuvo a cargo del sargento José Amaro, de la Patrulla de Carreteras de Caguas, en conjunto con la fiscal Sonia L. Rodríguez González.