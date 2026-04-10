Un agente de la Policía de Puerto Rico resultó herido de bala este viernes en el estacionamiento de una megatienda en Ponce, informaron las autoridades.

Según el informe reliminar de la Uniformada, el agente, adscrito a la División de Drogas del mencionado municipio, fue baleado en un incidente registrado poco después de la 1 de la tarde.

El perjudicado, que no ha sido identificado al momento, fue transportado a un hospital del área, para recibir atención médica.

Relacionado a estos hechos, dos individuos fueron arrestados por las autoridades. El caso continuo bajo investigación.

Se espera que el superintendente de la Policía, Joseph González, ofrezca declaraciones sobre lo sucedido.