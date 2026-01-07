Un agente de la Policía adscrito a la unidad motorizada resultó herido tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Rafael Cordero, en el municipio de Caguas.

Según informó la Policía, el incidente se registró en la intersección ubicada frente al centro comercial Plaza Centro, cuando el agente fue impactado por un vehículo conducido por una mujer, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Tras el impacto, la conductora del vehículo se detuvo en el lugar de los hechos, mientras el agente recibió asistencia médica inmediata.

El policía fue estabilizado en la escena y posteriormente transportado en ambulancia a una institución hospitalaria en San Juan.

Más adelante se ampliará la información sobre este caso.