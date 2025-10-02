Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) diligencian esta mañana 16 órdenes de arresto contra presuntos miembros de una organización criminal en Camuy, confirmó Alek Pacheco, supervisor del Grupo de Investigaciones de Explotación Humana de la agencia.

Los imputados enfrentan cargos de narcotráfico y lavado de dinero, indicó Pacheco.

Los detenidos son trasladados al coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” en Manatí para su procesamiento legal.

La Fiscalía federal no celebrará una conferencia de prensa sobre este operativo debido al cierre del gobierno federal, pero se ofrecerán más detalles en el coliseo, precisó Pacheco.

Este operativo ocurre un día después de que el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, asegurara que la Oficina del Fiscal Federal en la isla continuará operando sin interrupciones a pesar de la falta de asignaciones presupuestarias en el Congreso.

“La misión de seguridad pública en Puerto Rico continuará llevándose a cabo sin interrupción. El personal dedicado y trabajador de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos y de todas nuestras agencias federales asociadas de aplicación de la ley permanecerán firmes y no cederán”, reiteró Muldrow en declaraciones escritas.

El cierre parcial del gobierno federal comenzó a la medianoche del 1 de octubre, luego de que republicanos y demócratas no lograran acordar un presupuesto antes de la fecha límite de este miércoles.

Republicanos y demócratas tenían hasta las 11:59 p.m. del 30 de septiembre, fecha de cierre del año fiscal, para aprobar los fondos que permitirían a las agencias seguir operando con normalidad.

Se estima que alrededor de 750,000 empleados federales serán suspendidos, y algunos podrían incluso ser despedidos.

Este es el cuarto cierre que enfrenta Donald Trump como presidente. Durante su primer mandato (2017-2020) ya vivió tres, incluido el más prolongado de la historia, que comenzó el 20 de diciembre de 2018, duró 35 días y dejó a 800,000 funcionarios sin recibir sus nóminas.