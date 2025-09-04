La jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra Mariely Wynn de 40 años, por los delitos de maltrato a persona de edad avanzada y uso de arma blanca, señalándole una fianza de $50,000, la cual no prestó.

Los hechos se reportaron durante la noche del martes, en una residencia de la urbanización Reparto Valencia, en Bayamón, donde se alega que la mujer intentó agredir con un cuchillo a su madre de 64 años.

Luego la golpeó con sus manos en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, “por dejarla con hambre”, lo que requirió que la perjudicada recibiera asistencia médica, según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.

El caso fue investigado por la agente Jessica Rosa, adscrita a la División de Agresiones del CIC de Bayamón y consultado con el fiscal Roberto Hernández Ramos, quien instruyó radicar los cargos mencionados.

La imputada fue encarcelada en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 16 de septiembre.