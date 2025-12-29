La Policía de Puerto Rico activó la Alerta Rosa por la desaparición de Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años, hermana paterna de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito el pasado 11 de agosto.

Avilés Rodríguez fue vista por última vez el domingo, 28 de diciembre, en la carretera 717, a la altura del barrio Algarrobo en Aibonito. La joven conducía una motora marca Apollo RFZ, modelo 125CC, color rojo, y no ha regresado.

“Nos están confirmando que es hermana (de Anthonieska) por parte de padre. La información que tenemos es que ella salió ayer en horas de la tarde en una motora sola y no regresó, y su mamá hizo una querella después de las 10:00 de la noche”, dijo en conferencia de prensa el coronel Manuel de Jesús Crespo, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales.

Avilés Rodríguez mide cinco pies con tres pulgadas de estatura, es de tez blanca, y tiene ojos marrones y cabello castaño claro. Como seña particular, presenta un hematoma notable en el antebrazo izquierdo por condición médica. Al momento de su desaparición vestía un mahón corto, una camisa negra y un abrigo negro, y llevaba un casco de motora gris y negro.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la joven puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, al 9-1-1 o al cuartel más cercano.

¿Qué es la Alerta Rosa?

La Alerta Rosa, creada mediante la Ley 149 del 2 de octubre de 2019, se implementó para contar con mayores mecanismos de protección de las mujeres de 18 años o más desaparecidas o secuestradas.