Agentes de la División de Drogas Metropolitana de la Policía de Puerto Rico diligenciaron dos órdenes de registro esta madrugada en los edificios 8 y 9 del residencial Virgilio Dávila en Bayamón, que culminaron con el arresto de dos hombres, de 50 y 27 años, residentes de los apartamentos.

Uno fue arrestado por armas y el otro por sustancias controladas. Ambos cuentan con antecedentes penales por robo y drogas, según la Uniformada.

Sustancias controladas, dinero en efectivo y una máquina contadora fueron ocupados durante el allanamiento en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón. ( Suministrada )

Durante el allanamiento, los agentes ocuparon dos pistolas marca Glock, calibre .40 y 9 milímetros, con municiones y cinco cargadores, así como marihuana, cápsulas de “crack”, $2,625 en efectivo y una máquina contadora de dinero.

La Policía confirmó que los apartamentos no estaban vacantes ni invadidos y que los arrestados residían en los mismos.

Los detenidos permanecen bajo custodia estatal, y el caso se estará consultando con agencias federales.