El artista urbano Cosculluela fue víctima de robo domiciliario hoy en la tarde en su residencia ubicada en una urbanización con control de acceso en Trujillo Alto.

Según la Policía, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del cantante y compositor, fue amordazado a eso del mediodía junto a otras dos personas, que según ha trascendido, serían dos de sus espleados. Cosculluela y los otros dos afectados no sufrieron daños físicos, se indicó.

Se dijo además que el incidente ocurrió ocurrió cerca de las 2 de la tarde, pero no fue hasta pasada las 5 de la tarde que tanto el cantante urbano como los otros dos amordazados pudieron liberarse.

De la residencia del artista, fueron robadas varias joyas, cuyo valor se desconoce.

Agentes de la División de Robos del CIC de Carolina investigan las circunstancias del robo.