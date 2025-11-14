Una amplia escena de crimen mantiene cerrados todos carriles de la carretera PR-2 en dirección de Bayamón hacia Guaynabo, frente al Bayamón Medical Center —antes Hospital Hermanos Meléndez—, tras un asesinato ocurrido esta madrugada, informó la Policía.

Los hechos se reportaron alrededor de las 3:08 a.m., cuando una llamada alertó sobre disparos en la zona.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron dentro de una guagua Nissan Kicks negra el cuerpo baleado de un hombre que aún no ha sido identificado.

La Policía precisó que la víctima era el conductor del vehículo, quien perdió el control tras recibir los impactos de bala y chocó cerca de la entrada del estacionamiento del Bayamón Medical Center, donde un médico de turno certificó su muerte.

Personal de la División de Homicidios trabaja la escena que abarca desde la marginal del Hospital Doctor’s Center hasta dicho estacionamiento.

El cierre de los carriles ha generado tapón en la zona.