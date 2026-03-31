Una motora fue ocupada ayer, lunes, en Loíza para análisis pericial con el fin de vincular o descartar si es una de las dos utilizadas por los gatilleros que asesinaron en la noche del Domingo de Pascua, a Rosniellys Marcano Carrasquillo, de 14 años y dejó mal herida a su prima de la misma edad, ambas víctimas inocentes de la criminalidad que nos arropa.

Las adolescentes regresaban a su hogar de un torneo en Morovis, a eso de las 9:49 p.m., y al llegar al kilómetro 70 de la carretera PR-187, a la altura del barrio Medianía Alta en Loíza, en el automóvil marca Kia Forte rojo y del año 2013, manejado por el tío de la víctima, dos motociclistas los emboscaron y abrieron fuego con rifles y pistolas.

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Según el testimonio preliminar del querellante, Héctor Carrasquillo Ayala, de 38 años, al entrar a la calle 3T del sector Tocones fueron tiroteados. En ese momento escuchó a su sobrina gritar “¡Me dieron!” y vio a su hija -la otra menor- ensangrentada.

Rosniellys, que pertenecía al cuadro de honor escolar, murió en el hospital Dr. Federico Trilla, de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, mientras que, su prima, permanece hospitalizada en condición de cuidado, pero estable.

El coordinador de los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CIC) de toda la isla, inspector Carlos Alicea Contreras, expuso que la motora ocupada tiene una descripción similar a una de las que fueron captadas en imágenes de cámaras de seguridad, pero la misma no tiene dueño registral.

“Se están recibiendo confidencias, surgen nombres y móviles que hay que corroborar. No descartamos ninguna teoría en estos momentos”, afirmó Alicea Contreras.

Sobre la condición de la menor herida, indicó que está respondiendo al tratamiento.

La alcaldesa de Loíza, Julia M. Nazario, por su parte, ha reiterado su llamado a la ciudadanía a donar sangre para la menor en el Banco de Sangre Cruz Roja de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Además, republicó en Facebook uno de los mensajes de un familiar en el que agradecía el apoyo brindado, “agradecemos profundamente cada muestra de cariño, solidaridad y acompañamiento. Su apoyo significa mucho para nosotros en este momento de tanto dolor.”

Antes de ser atacados, habían llevado a su hogar a otra de las integrantes del equipo en Río Grande.

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Las adolescentes pertenecen al equipo North Volleyball Puerto Rico.

Carrasquillo Ayala, quien labora en una compañía de placas solares, se encuentra en libertad bajo probatoria por un caso de asesinato atenuado ocurrido en octubre de 2021, en un colmado en Loíza . Allí tuvo un altercado con un hombre que, se alega que, quiso quitarle su arma de fuego para la que poseía licencia. En el forcejeo, el arma se disparó y el hombre falleció.

El motivo de la venganza tampoco se ha descartado en esta etapa preliminar de la pesquisa, a pesar de que hay otras teorías que manejan.

Como evidencia, se ocuparon en la escena unos 50 casquillos de pistola 9 milímetros y de rifle.

Si usted posee información que ayude a esclarecer el caso puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.