Anthonieska Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos criminales junto a su madre, por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, regresa hoy al Tribunal de Aibonito para una vista sobre el estado de los procedimientos en la que se va a señalar la fecha del inicio de la vista preliminar.

Avilés Cabrera, quien presuntamente cometió los hechos cuando tenía 17 años y está imputada como adulta, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (Portación y uso de Armas Blancas) de la Ley de Armas, en concierto y común acuerdo.

PUBLICIDAD

El juez Luis Navas De León, tras escuchar los argumentos presentados por la defensa representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y evaluar la evidencia entregada por la fiscalía que consistía en una serie de notas, declaraciones juradas y unos vídeos de cámaras de seguridad, determinó que no constituía prueba favorable y por ende no tendrán acceso en esta etapa. La resolución fue emitida el 3 de noviembre.

El Ministerio Público ha reiterado que no tiene imágenes del momento del asesinato y las que se han mostrado en el tribunal son las captadas desde los negocios Placita Martínez y El Maestro Liquor Store en dirección hacia el desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en Aibonito.

27 Fotos El crimen de una joven que ha consternado a Puerto Rico.

La defensa usando como base las primeras expresiones de las autoridades a los medios noticiosos de parte de diferentes funcionarios de alta jerarquía, presentó como anejos los artículos publicados y entrevistas de televisión realizadas cerca de la fecha de los sucesos, por entender que las versiones contrastan con la prueba que hasta el momento el Ministerio Público presentó durante la vista preliminar de su progenitora.

Según lo instruyó el juez, la fiscalía puso a su disposición de las licenciadas al inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) y al director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, Juan Bautista, para que sean entrevistados para conocer la procedencia de las versiones vertidas ya que consideran que son contrarias a la prueba que ha desfilado.

PUBLICIDAD

El juez aclaró que no tenía el contexto completo con relación a las expresiones de los oficiales para determinar si son prueba beneficiosa o expulpatoria para la defensa.

En la madrugada del 11 de agosto Gabriela Nicole fue asesinada con un arma blanca cuando se interpuso para separar a su hermana mayor durante una pelea en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que se trató de una riña.

Para la fecha del 15 de octubre se llevó a cabo una vista de procesabilidad contra Anthonieska en la que trasciende que el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, le realizó una evaluación física a la joven ante la alegada escasez de especialistas, el perito José Domingo Malavé determinó que la imputada es procesable para enfrentar juicio.

Mientras que, 23 de octubre, la jueza Marilem Padilla Cotto determinó causa para juicio contra su progenitora, de 40 años por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

“Durante el desfile de prueba se ha establecido lo siguiente: se ha establecido mediante la prueba testifical que la señora Elvia Cabrera, madre de la coimputada en medio de los hechos que se describen como una pelea opta por buscar un objeto con su cartera, objeto que según una de las testigos le facilitó a su hija Anthonieska Avilés, objeto también que los testigos del Ministerio Público describieron como el utilizado para realizar la herida mortal y otras heridas que finalmente provocaron la muerte de la señorita Gabriela Nicole Pratts”, expresó la jueza.

En su argumento, el fiscal Orlando Vázquez Reyes narró que Cabrera Rivera actuó con propósito y conocimiento. Durante el proceso había indicado fuera de sala que el arma homicida no ha sido ocupada.

“Anthonieska apuñaló y le causó la muerte a Gabriela. No la hubiese matado a Gabriela si su madre no le hubiera facilitado el objeto punzante para que la apuñalara hechos que cometió la madre que fueron indispensables, por eso es coautora”.