La Policía de Puerto Rico anticipó continuo congestión vehicular por trabajos de rehabilitación de pavimento y mejoras a la seguridad por la PR-60, en dirección de Las Piedras hacia Humacao.

Los trabajos, específicamente entre los kilómetros 0.0 a 4.0, se extenderán hasta un mes y medio.

Se cerrará un carril el lunes y martes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Luego, de miércoles a sábado se cerrará a partir de las 12:00 p.m.

Por eso, las autoridades ofrecieron rutas alternas: PR-198, que conecta con sectores de Humacao y Las Piedras, y la PR-30, vía la principal paralela a la PR-60, “ideal para trayectos más largos”.

“Al momento, se ha reportado una alta congestión vehicular en esta zona. Se exhorta a los conductores a salir con tiempo, mantenerse atentos a las señales de tránsito y seguir las recomendaciones de la Policía”, indicó la Uniformada.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y exhortamos a conducir con precaución. ¡Tú seguridad es nuestra prioridad!”, agregó.