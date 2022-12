El juicio en su fondo contra Miguel Ángel Rodríguez Nieves, acusado del feminicidio de Melissa Belén Falú Allende, tendrá que esperar hasta el próximo año, luego de que hoy en el Tribunal de Carolina se señalara una nueva fecha de seguimiento para febrero próximo, toda vez que la fiscalía recién había concluido la entrega del descubrimiento de prueba a la defensa, que requerirá de tiempo adicional para poder examinar el voluminoso expediente.

El caso por el que está siendo juzgado Rodríguez Nieves se remonta a hechos ocurridos el 25 de junio de 2021, en el barrio Torrecilla Baja, en Loíza, donde fue encontrada muerta Falú Allende, con un disparo en la cabeza. Aunque al principio el acusado alegó que la muerte de su expareja había sido un suicidio, e incluso él mismo alertó a las autoridades, la investigación y los exámenes forenses posteriores determinaron que se trataba de un asesinato.

Según trascendió, la autopsia y la evidencia establecieron que la herida de bala que presentaba la occisa en la cabeza no había sido autoinfligida.

Rodríguez Nieves enfrenta varios cargos por este crimen: un cargo de asesinato en primer grado; uno de encubrimiento, por la manipulación de la escena; y otros cuatro por violaciones a la Ley de Armas, por posesión de un arma de fuego sin licencia, por disparar o apuntar, por remoción o mutilación del número de serie, y por posesión y uso de municiones. Al momento de radicarse los cargos en su contra, aún no se había establecido el delito de feminicidio en el Código Penal.

Al momento de los hechos, además, Rodríguez Nieves había sido acusado en ausencia por un cargo de apropiación ilegal de un cheque del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) y por violación al artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se había expedido una orden de arresto en su contra con una fianza de $50,000. En aquel momento, se había expedido también una orden de protección en favor de Falú Allende, pero la mujer luego desistió de continuar con el proceso.

En junio de este año, luego que la fiscalía sometiera el caso por asesinato en primer grado y los otros cargos relacionados contra Rodríguez Nieves, el juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto en su contra.

Según trascendió en la vista de hoy, miércoles, que era la primera fecha señalada para el juicio en su fondo, la jueza Ann M. Higginbotham Arroyo, tras escuchar a las partes, acogió la solicitud de tiempo adicional para evaluar la prueba que hizo la defensa, a través de la abogada Amanda Pérez Gutiérrez.

“Este es el primer señalamiento de juicio. Defensa tiene un derecho de presentar moción de descubrimiento de prueba”, explicó la fiscal Zulmarie Alverio Ramos tras concluir la vista. “Defensa presentó una moción de descubrimiento de prueba extensa. ¿Qué significa extensa? Que el descubrimiento de prueba tenía más de 100 acápites. ¿Qué significa 100 acápites? 100 requerimientos. El ministerio público tiene una información en su sumario fiscal. No obstante, toda prueba que esté en manos de la Policía o agencia que esté bajo el control del Estado, hay que darle esa prueba, si se va a utilizar, a la defensa. No así la prueba que no esté en manos del ministerio público. Ya ahí, defensa tiene que presentar unas órdenes pidiéndole al tribunal: ‘tribunal, orden a tal institución que me entregue tal cosa’”.

En tanto, comentó, que al ministerio público le queda pendiente “dos mociones de testigos viajeros (testigos que no están en Puerto Rico), y moción de inclusión de testigos”, esta última, según trascendió en la vista, relacionada con expertos de AutoExpreso y Evertec.

“Fuera de eso, nos vemos el 8 de febrero para entonces seguir la continuación. Y es por estatus (una vista de estatus). ¿Por qué? Porque ya defensa adelantó que va a presentar unas mociones y va a haber una Regla 109 para ver si se puede estipular prueba”, agregó.

“Esto es un caso de muchos testigos. Es un caso complejo, donde también tenemos que traer testigos que se encuentran en Estados Unidos, que hay que traerlos”.

Al momento, según confirmó la fiscal, la defensa no ha informado si verán el caso por jurado o por tribunal de derecho.

“Este caso también tiene otro que va a la par ahora, que es el caso de fraude que está en la Sala 206, que también ahora se puso para después del 8 de febrero. Es el caso de los documentos falsos. Ese (caso) está en juicio también, pero defensa no ha querido verlo porque está esperando el resultado del caso de nosotros”, comentó la fiscal. “Pero ya los dos (casos) están en la misma etapa, en juicio”.