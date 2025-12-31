Una mujer fue apuñalada en múltiples ocasiones, en medio de un incidente de violencia de género reportado en horas de la tarde del miércoles en el sector Lomas García en Naranjito.

Según se informó, la mujer recibió varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, en circunstancias que aún son investigadas por la Policía. Tras el ataque, la mujer fue conducida a un hospital de la zona. Se desconoce su estado de salud.

Un hombre fue detenido en relación con estos hechos y actualmente se encuentra bajo custodia de la Policía.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga los hechos.