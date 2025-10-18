Un conductor de 47 años terminó arrestado anoche, luego de que impactara a un motociclista dejándolo con heridas de gravedad, informó la Policía.

De acuerdo con el informe policiaco, el hombre “fue arrestado por conducir su vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes”. No se precisó, sin embargo, el nivel de alcohol registrado en la prueba.

De acuerdo con la Policía, a eso de las 11:44 p.m. el conductor viajaba en un vehículo Kia, Soul, color crema, por la avenida Los Caobos, en Ponce.

Se detalló en el parte de prensa que, “al llegar a la intersección con la calle Bambú, realizó un viraje indebido hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones y no cedió el paso al entrar a la intersección, lo que provocó que por tal descuido y negligencia impactara con la parte delantera de su vehículo, la motora KTM, Duke-690, color anaranjado y negro, que era conducida por Javier Malavé Dominicci, de 22 años y quien transitaba en dirección opuesta”.

Como resultado del accidente, Malavé Dominicci cayó al pavimento tras el impacto, resultando con lesiones de carácter grave. Este fue transportado a un hospital del área.

Se informó que al motociclista también se le ordenó realizar la prueba para detectar el consumo de bebidas embriagantes.

La agente Valpaís Santiago, adscrita a Patrullas de Carreteras, y el fiscal José Martínez se encuentran a cargo de la investigación.