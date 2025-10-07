Dos mujeres y un hombre fueron arrestados esta mañana durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en la carretera 726 del barrio Caonilla en Aibonito, informó la Policía.

Los detenidos fueron José Hiram Rosado Zayas, de 41 años, junto a Dessire Marie Cotto Colón, de 36 años, y Nicole Rosado Cotto, de 19 años.

Durante el allanamiento, agentes de la División de Drogas del área de Aibonito ocuparon una pistola, un cargador, municiones y dinero en efectivo.

Durante el allanamiento, se ocupó una pistola, un cargador, municiones y dinero en efectivo. ( Suministrada )

La orden de registro y allanamiento fue consultada con la fiscal Yolanda Rodríguez y emitida por la jueza Mariely Paradizo.

El caso será consultado hoy con la Fiscalía de Aibonito para la posible radicación de cargos criminales.