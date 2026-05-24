Un hombre de 45 años, vecino de Arecibo, fue arrestado por la Policía en posesión de un vehículo hurtado, durante una intervención realizada en la carretera PR-651, kilómetro 0.8, en del referido pueblo.

De acuerdo con la información preliminar, el agente Eliezer Figueroa Negrón, adscrito al Centro de Crímenes en Tiempo Real de la división CRADIC del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico, informó al Centro de Mando del área de Arecibo que detectaron un vehículo con gravamen de hurtado mientras transitaba por la carretera PR-129, salida 77A, en Arecibo.

Posteriormente, el Centro de Mando notificó al personal del área, donde los sargentos Alex Novoa González, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, y Juan Román Delerme, de la división de Vehículos Hurtados, intervinieron con el vehículo en la carretera PR-651, logrando el arresto del hombre.

El vehículo fue descrito como un Toyota Yaris azul oscuro del año 2007, con tablilla GRW-812, el cual posee gravamen de hurtado por hechos ocurridos el pasado 18 de mayo en el sector Santa Olaya de Bayamón.

El caso fue referido a agentes de la división de Vehículos Hurtados, quienes consultarán la evidencia con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos correspondientes.