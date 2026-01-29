Las autoridades arrestaron ayer al sospechoso de agredir a una pareja en el estacionamiento de un taller de equipo pesado localizado en el sector La Trocha de la carretera PR-167 en el barrio Dajaos, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante de 30 años, le explicó a los investigadores que mientras se encontraba hablando con un hombre identificado como Rolando Rivera González de 49 años, sobre una situación ocurrida en un plantel escolar, se inició una discusión.

El hombre se tornó agresivo y presuntamente la agredió con las manos, dándole un puño en el rostro, ocasionándole un hematoma y abrasiones en el pecho.

Se alega que Rivera González también agredió al esposo de la perjudicada, de 34 años, alcanzándolo en la frente que resultó en una cortadura en la cabeza.

El presunto agresor fue arrestado posteriormente en el barrio Guadiana en Naranjito.

Ambos perjudicados fueron llevados a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico.

El caso será consultado consultado con el fiscal de turno en horas del día de hoy, una vez se complete el proceso de recopilación de prueba.