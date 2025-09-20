Un hombre de 60 años fue detenido por la Policía en la madrugada de este sábado, luego de que supuestamente le disparara a su perro y le causara la muerte.

El incidente ocurrió en una residencia del sector La Garita, en Cabo Rojo, a eso de la 1:38 a.m.

La Policía precisó en su informó que “se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando de disparos, al llegar al lugar, divisaron en el suelo un can sin vida en el área del balcón de la residencia. Debido a esto, se arrestó al sexagenario, quien al momento de los hechos poseía licencia de armas”.

El caso será consultado con la Fiscalía de Mayagüez para la posible radicación de cargos. Por el momento, el hombre se encuentra detenido por la Policía.

El agente José Arroyo, adscrito al distrito de Cabo Rojo junto a la Sargento Catherine Santiago, y el agente Samuel Nieves, de la División de Servicios Técnicos, investigan.