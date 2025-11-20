Un hombre de 61 años que figura como sospechoso del crimen de un familiar ocurrido el lunes, 17 de noviembre, en el barrio Angostura, en Barceloneta, se encuentra en custodia de las autoridades desde ayer para radicarle cargos criminales por el asesinato.

Los hechos ocurrieron a las 11:34 a.m., mientras Christopher L. Rosado Olivera, de 40 años, transitaba en una motora cuando fue baleado por motivos no revelados, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Este falleció el mismo día en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, mientras recibía atención médica. Su muerte la certificó el Dr. José Martínez.

El caso fue investigado por el agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del CIC de Arecibo.