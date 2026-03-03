Un hombre y su madre fueron arrestados esta mañana por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos, tras ocupar sustancias controladas y armas en su apartamento allanado en el edificio 28 del residencial El Prado, en Río Piedras, informó la oficina de prensa de la Policía.

Durante el registro, la Policía arrestó a un hombre de 43 años apodado “Bebo Prado” y a su madre de 63 años, a quienes presuntamente le ocuparon sustancias controladas, dos pistolas, cargadores y municiones.

Los agentes incautaron dos kilos de cocaína y una cantidad indeterminada de picadura de marihuana.

Este caso se estará consultando en las próximas horas con el fiscal de turno para la correspondiente radicación de cargos.