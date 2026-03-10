El Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, arrestó esta madrugada a una docena de distribuidores, armeros y vendedores de drogas y armas en siete municipios, entre ellos un adolescente, como parte de la operación encubierta denominada “Desarme”.

Los agentes documentaron más de 20 transacciones ilegales en los pueblos de San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, Aguas Buenas, Gurabo, Morovis y Orocovis, que llevaron a que se emitieran las órdenes de arresto que fueron diligenciadas este martes.

Dos confinados, uno de ellos del Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo y otro de una prisión estatal, fueron excarcelados para enfrentar las acusaciones.

Se ocuparon 26 armas ilegales, entre ellas 18 rifles y 8 pistolas, además de cocaína y marihuana.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón llevará a cabo una conferencia de prensa a las 10:30 a.m. para ampliar la información.