Una mujer convicta por homicidio en República Dominicana fue arrestada el martes en Puerto Rico luego de evadir a las autoridades dominicanas y entrar ilegalmente a la Isla, informó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.

La detenida fue identificada como Ana Tahiri Acevedo Brito, quien tenía una orden de arresto y una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La notificación roja de la Interpol es una solicitud dirigida a las autoridades policiales a nivel mundial para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se tramita su extradición, entrega o algún otro procedimiento judicial.

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Según la información divulgada por HSI San Juan, Acevedo Brito fue convicta en 2022 y posteriormente evadió a las autoridades de República Dominicana antes de llegar a Puerto Rico.

Una vez en la Isla, consiguió trabajo como cuidadora en una residencia privada. Además, es sospechosa de cometer delitos relacionados con la explotación financiera de adultos mayores vulnerables.

“Como el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional, HSI continúa trabajando mano a mano con agencias federales e internacionales para localizar y arrestar a personas buscadas por delitos graves y proteger a nuestras comunidades”, expresó HSI San Juan.

El Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) y la división de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO, en inglés) colaboraron en el arresto.