Un hombre buscado por las autoridades de Texas por un caso relacionado con maltrato de animales fue arrestado en Puerto Rico como parte de un proceso de extradición, informó la Policía este domingo.

Jason Brien Demedio, de 44 años y residente del estado de Texas, fue detenido la tarde del sábado por agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico, en el cuartel general. Contra él pesaba una orden de arresto por cargos relacionados con delitos contra el orden público y crueldad animal, emitida el pasado 15 de agosto.

El arresto fue realizado por los agentes Jorge Nevárez y Orlando Díaz, bajo la supervisión del sargento Sergio González.

El hombre fue llevado ante el juez Ángel Rivera, quien diligenció la orden, y posteriormente fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón mientras se completan los trámites de extradición.