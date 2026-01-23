( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos junto al Departamento de la Vivienda desalojaron esta madrugada a un hombre que había usurpado un apartamento en el edificio 1 del residencial público Los Mirtos, en Carolina.

Según informó la Policía de Puerto Rico, la unidad estaba certificada como vacante y cuando entraron al apartamento arrestaron a Elí Rivera Boria, de 35 años, nacido en Loíza, quien se encontraba viviendo ilegalmente

La intervención se realizó debido a que la vivienda pertenece al gobierno y estaba ocupada sin autorización.

En el interior se encontraron artículos personales del arrestado, incluyendo un colchón en el que dormía en el suelo, evidenciando que residía allí. No se ocupó nada ilícito, de acuerdo con el informe de novedades.

La certificación de unidad vacante fue provista por Héctor Soto Bonilla, coordinador de seguridad empleado de vivienda.

Se consultaría con el fiscal de turno para determinar si procede la radicación de cargos.