La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó la mañana de este martes que se llevaron a cabo los arrestos de las sospechosas del crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

“Confirmamos que en horas de la mañana de hoy se llevaron a cabo los arresto contra las imputadas por el crimen de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en hechos ocurridos en el municipio de Aibonito”, declaró por escrito Gómez Torres.

La funcionaria, junto al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón y los fiscales a cargo del caso, ofrecerán una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. para revelar más detalles sobre el proceso de radicación de cargos.

El lunes en la noche, personal de la Unidad Aérea de Fuerzas Unidas de Rápida Acción tomó fotos aéreas de la escena y se observó a la progenitora de la menor, Lisandra Rosario, quien se convirtió en la testigo estrella del caso ya que se alega que presenció crudamente los hechos, junto a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito cerca del lugar de los hechos.