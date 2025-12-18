La División de Drogas Metropolitana allanó tres apartamentos en los pisos 2 y 8 del condominio Prudencio Rivera Martínez, en Río Piedras, donde arrestó a un hombre que identificó como líder provisional de los puntos de venta sustancias controladas de una organización criminal que opera en el residencial Jardines de Sellés.

El detenido, de 35 años, se encuentra en libertad bajo probatoria federal por narcotráfico y asumió el control del negocio ilícito mientras el verdadero líder sale de prisión.

También fue arrestada su pareja quien estaba acompañada de su hija menor de edad, por lo que se le notificó al Departamento de la Familia para que tome su custodia de emergencia.

Los agentes ocuparon seis rifles, un revólver, tres pistolas, municiones