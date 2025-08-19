Agentes adscritos al Precinto del Aeropuerto de la Policía de Puerto Rico investigan un robo reportado por un turista ocurrido la noche del domingo en la calle Astro de la urbanización Los Ángeles, en Carolina.

Según el querellante, entre las 9:30 p.m. y 10:30 p.m., él y su novia esperaban un taxi para regresar a su hotel en Río Grande cuando un individuo se le acercó y le pidió su maleta, supuestamente para colocarla en el vehículo. Al no haber ningún taxi presente, el turista se negó a entregarla.

Poco después, otros dos sujetos se aproximaron y, con tono amenazante, le exigieron que entregara la maleta. Intimidado por la situación, accedió a entregarla. Los tres individuos se retiraron del lugar a pie, en dirección al área residencial de Los Ángeles. No se reportaron daños físicos a las víctimas.

El afectado indicó que en la maleta robada llevaba ropa, perfumes, tres pares de zapatos, una cámara, un iPad y una MacBook, con un valor estimado de $10,000.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para la continuación de la pesquisa.