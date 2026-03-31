La tienda AutoZone, ubicad en la calle Baldorioty en Barrio Obrero, Santurce, fue asaltada a mano armada en la noche de ayer, lunes, por delicuentes que agredieron a uno de los empleados.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:00 p.m., mientras un ciudadano se encontraba trabajando junto a dos empleados en el exterior y se acercó una camioneta marca Toyota Tacoma de la cual se bajaron tres enmascarados que portaban armas de fuego.

Los asaltantes entraron al establecimiento indicándoles a clientes y empleados que se tiraran al suelo y agrediendo a uno de los empleados.

Acto seguido, se apropiaron de dinero en efectivo de las cajas registradoras y de las cajas fuertes.

Además, se llevaron mercancía de la tienda, como generadores eléctricos, baterías de auto, cargadores de batería, cajas de herramientas, entre otros artículos.

El agente Guadalupe, adscrito al Precinto de Barrio Obrero, investigó inicialmente la querella, y la refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.